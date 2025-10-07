「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ−ドジャース」（６日、フィラデルフィア）５回戦制（３戦先勝）の第２戦が行われ、ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。七回の第４打席で安打を放った。ドジャースは０−０の六回に３点を先取し、なおも２死一、二塁で大谷が打席へ。打球速度１７９キロの痛烈な高速ゴロ右前に抜け、二塁走者が生還して４点目を奪った。大谷は一塁上で右拳を突き上げ三塁側の自軍ベ