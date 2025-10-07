「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ−ドジャース」（６日、フィラデルフィア）５回戦制（３戦先勝）の第２戦が行われ、ドジャースは０−０の七回に先制点を奪った。この回先頭のテオスカー・ヘルナンデスが中前打。これが初回１死でベッツが放って以来のこの日チーム２安打目で、初めての先頭出塁となった。続くフリーマンは右翼右へ二塁打で無死二、三塁に。相手先発左腕のルサルドをマウントから引きずり下ろした。