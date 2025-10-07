アメリカで政府機関の一部閉鎖が続くなか、上院は6日、政府の資金を一時的に確保する「つなぎ予算」を採決するための動議を再び否決しました。政府の再開は依然として見通せていません。アメリカでは、与野党の対立で連邦政府の予算が通らず、1日から政府機関の一部が閉鎖されています。上院は6日、共和党が主導する「つなぎ予算」の採決を行いましたが、可決に必要な60票に届かず否決されました。今回の採決は5度目です。こうした