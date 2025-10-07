60代で独身、子どもも兄弟もいないという方にとって、自分が亡くなった後に何が起こるのかは、とても現実的なテーマです。「自分の遺産は誰が受け取るのか？」「葬儀は誰が行ってくれるのか？」など、家族がいないことで起こる“もしものとき”の不安は、誰しも感じるものでしょう。 本記事では、法的な制度や一般的な流れを解説し、必要な備えについてもお伝えします。 遺産を受け取る人がいない場合、最終的