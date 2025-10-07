フィラディルフィアで行われた一戦【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間7日・フィラデルフィア）フィラデルフィアのシチズンズ・バンク・パークで6日（日本時間7日）に行われたフィリーズ-ドジャースの地区シリーズ第2戦を、ジョー・バイデン元大統領夫妻が観戦した。1月まで米国大統領を務めたバイデン氏は、ジル夫人と球場のスイート席で観戦。ともにペンシルベニア州出身のフィリーズファンだ。試合は投手戦となり、