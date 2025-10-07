虫好きのアイドル「虫ドル」として活動するカブトムシゆかりが７日までに自身のＸ（旧ツイッター）で、離婚していたことを明かした。「いつもあたたかい応援ありがとうございます」と書き始め、「そして、今まで人妻を装っていてすみませんでした。離婚していました」と告白。「これからも変わらず陽気な母として頑張っていきたいと思いますマンモスガンバルゾゥ」とつづった。カブトムシは高校卒業後、不動産会社に就職。