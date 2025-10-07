9月29日から放送を開始したNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）。明治時代の文豪であるラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルにした本作。主人公の松野トキ役の〓石あかりの演技に対する注目度や期待感が高いが、トキの父親・司之介を演じる岡部たかし（53歳）についつい視線を奪われてしまう。岡部は2024年4月から放送された朝ドラ『虎に翼』でも、主人公・寅子（伊藤沙莉