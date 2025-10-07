10月に入り、次々と注目作品が開始した秋ドラマ。ふとラインナップを見ると過去にNHK朝ドラで“ヒロインと恋に落ちるイケメン枠”として登場してきた俳優陣が多いことに気付きました。そこで今秋ドラマでどんなメロいギャップを見せてくれるのかを探るべく、積年のドラマっ子でありイケメンをウォッチし続けてきた筆者が紹介していきます。◆日曜劇場、初出演！『ザ・ロイヤルファミリー』目黒蓮まずは、10月12日スタートの