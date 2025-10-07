◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦ドジャース―フィリーズ（2025年10月6日フィラデルフィア）ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第2戦で7回に待望の先制点を奪った。両軍無得点で迎えた7回、先頭のT・ヘルナンデス、フリーマンの連打で1死二、三塁の好機を迎え、打席にはE・ヘルナンデス。ボテボテのゴロが遊撃手・ターナーのもとへ転がると、三塁走者のT・ヘルナンデスが本塁突入。最後