オープンAIのサム・アルトマンCEO＝5月、米首都ワシントン（AP＝共同）【サンフランシスコ共同】対話型の生成人工知能（AI）「チャットGPT」を開発した米オープンAIは6日、米半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイシズ（AMD）と提携し、AMDの株式を最大10％取得する権利を得たと発表した。AMDからAI向け半導体を大規模に購入する契約を結び、進捗に応じて株式を取得する。米半導体大手エヌビディア頼みの調達先を分散する。