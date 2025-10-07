プロテスト合格を目指す選手たちが活躍する「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」。全17戦のうち10戦が終了し、きょう開幕する第11戦「CR?ATION DREAM CUP」からは11月の最終戦まで毎週試合が開催される。シーズン後半戦をより楽しむために、注目選手のスイングを中継で解説も務める天沼知恵子が分析。今回は、ルーキーイヤーながらも2勝を挙げ、ポイントランキング首位を走る桑村美穂を紹介する。【連続写真】ダウンスイング