台風22号の予想進路（7日9時現在）台風22号は7日、強い勢力となり日本の南の海上を西寄りに進んだ。8日には発達しながら進路を北東に変え、9日に非常に強い勢力で伊豆諸島に接近する恐れがある。台風や本州付近に停滞する前線に流れ込む暖かく湿った空気の影響で、伊豆諸島を中心とする関東甲信では、9日は暴風や高波に厳重な警戒、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫にも警戒が必要だ。気象庁によると、伊豆諸島では