７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は続伸し、一時、前日終値に比べて５００円超上昇した。４万８４００円台を推移しており、前日に記録した取引時間中の最高値（４万８１５０円０４銭）を上回った。日経平均は６日、自民党の高市早苗新総裁の誕生を受けた積極財政への期待から、前週末に比べて２１００円超上昇していた。７日の取引では、前日の米ハイテク株上昇も受けて買い注文が先行している。