「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ−ドジャース」（６日、フィラデルフィア）５回戦制（３戦先勝）の第２戦が行われ、ロハスが三塁守備で決死のダイビングを見せた。０−０の六回２死一、二塁のピンチで、スネルが４番・ボームを三ゴロに仕留めた。処理したロハスは封殺を狙って三塁へ向かって走り、二塁走者のターナーと競争に。最後は三塁ベースにダイビングしてグラブでベースにタッチしアウトしたが、スライディング