◆米大リーグ地区シリーズ第２戦フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャースのブレーク・スネル投手（３２）が６日（日本時間７日）、地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦に先発し、６回９９球を投げて、１安打無失点、９奪三振４四球の快投を見せて降板した。７回に１死二、三塁でE・ヘルナンデスの遊ゴロの間に先取点を奪い、スミスも２点適時打、大谷も