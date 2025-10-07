◆米大リーグ地区シリーズ第２戦フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャースのＭ・ロハス内野手が、気迫のプレーでチームのピンチを救った。６日（日本時間７日）、地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦に「７番・三塁」で先発出場し、両軍無得点で迎えた６回に２死一、二塁のピンチでボームの三ゴロを捕球すると、そのまま三塁にダイビング。執念でアウトを