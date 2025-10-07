◆米大リーグ地区シリーズ第２戦フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３点を先取した直後の７回２死一、二塁の４席目は、３番手左腕・ストラームと対戦し、右前適時打を放った。一塁塁上では右手を挙げてガッツポーズを作り