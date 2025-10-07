◆米大リーグ地区シリーズ第２戦フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャースが、７回に待望の先取点を奪った。Ｔ・ヘルナンデス、フリーマンの連打などで１死二、三塁のチャンスを作ると、２番手右腕のカーカリングからＥ・ヘルナンデスが遊撃へのゴロ。ターナーは本塁に送球したが、Ｔ・ヘルナンデスのスライディングが速く、先取点を奪った。先発は、ドジャ