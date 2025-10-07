日経平均株価が6日に続き、取引時間中の最高値を更新しました。【映像】日経平均株価、取引時間中の最高値を更新6日、2100円あまり値上がりした日経平均は午前9時の取引開始とともに、6日につけた取引時間中の最高値4万8150円を上回りました。市場関係者は、6日のアメリカの証券市場でハイテク関連銘柄が多いナスダックの株価指数などが最高値を更新したことを受け、東京市場でもAIやハイテク関連株を中心に上昇するとみてい