将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は10月7日、神奈川県秦野市の「元湯陣屋」で第4局の対局を開始した。シリーズ成績は藤井王座の1勝2敗。“カド番”を迎えている藤井王座が踏ん張るか、二冠目に王手をかけている伊藤叡王が王座奪取を決めるのか。本局の先手番は藤井王座。【中継】藤井王座VS伊藤叡王 注目の第4局（生中継中）防衛3連覇を目指す