平壌総合病院の完工式に臨む北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（中央）＝6日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮が10日の朝鮮労働党創建80年の記念行事に出席する友好国の招待客のために、平壌と中国・北京を結ぶ高麗航空の臨時便を7日に運航させたことが分かった。北朝鮮メディアによると金正恩朝鮮労働党総書記は6日に「宿願事業」とする平壌総合病院の完工式に出席。党創建の節目に際した国民への贈り物だと位置付