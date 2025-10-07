きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時500円以上値上がりし、2日連続で取引時間中の最高値を更新しています。昨夜のニューヨーク市場でハイテク株の多いナスダック総合指数が値上がりし、東京市場でも半導体関連などに買い注文が集中しています。また、きのうに引き続き、自民党の高市新総裁による積極的な財政政策で景気が下支えされるのではとの期待感も拡大。政策で推し進めるとみられる防衛関連や、円安で採算の改善が見