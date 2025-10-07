７日の東京株式市場は買い先行でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３３６円高の４万８２８１円と続伸。 前日の欧州株市場は主要国の株価が軟調だったが、米国株市場ではハイテク株に根強い買いが入りナスダック総合株価指数が反発し最高値を更新した。前日の東京市場では高市新総裁の誕生がポジティブサプライズとなり、日経平均は２０００円を超える上昇を示したが目先スピード警戒感も拭えない。