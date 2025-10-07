アドバンテストが５日続伸。前日は一時１万８０００円台まで上値を伸ばし、大引けはやや伸び悩んだものの２２００円高と大幅高で最高値を更新した。きょうも目先スピード警戒感からの売り圧力を吸収して上値指向が強い。前日の米国株市場ではアドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜AMD＞が米オープンＡＩとの資本・業務提携を材料視され２４％高と急騰を演じるなど、ＡＩ半導体関連株への人気に拍車がかかっており、