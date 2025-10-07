笑うと歯ぐきが目立つ「ガミースマイル」の原因はご存じですか？ 今回は、ガミースマイルの3つの原因について「中野デンタルクリニック」の松尾先生に解説していただきました。 監修歯科医師：松尾 幸一（中野デンタルクリニック） 日本歯科大学卒業。その後、勤務医として臨床経験を積む。1999年、東京都中野区に「中野デンタルクリニック」を開院。むし歯・歯周病をはじめとする一般診療から健康な歯を保つた