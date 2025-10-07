i-Skinが運営する「無人セルフ脱毛サロン i-Skin」はこのほど、20代〜30代の男性会社員を対象に「若手男性会社員の身だしなみとムダ毛ケアに関する調査」を実施した。この調査から、20代〜30代の男性会社員が気を使っている身だしなみやムダ毛ケアへの意識などが明らかになった。○■調査の背景若年層を中心に男性の美容意識が高まり、スキンケアや美容への関心が増加している。 このトレンドは、ムダ毛ケアに対する意識や行動にも