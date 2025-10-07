1世帯当たりの消費支出増減率総務省が7日発表した8月の家計調査は、1世帯（2人以上）当たりの消費支出が31万3977円となり、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比2.3％増だった。プラスは4カ月連続。自動車購入や電気代などが伸びた。ただ食料への支出は3カ月連続で減った。自営業などを除いた勤労者1世帯（同）の実収入は60万8578円。消費支出は5.7％増の34万7325円だった。