ノーベル生理学・医学賞受賞が決まった坂口志文・大阪大特任教授（７４）が専門とする免疫学は、感染症の治療法からワクチン開発、がん治療と幅広い分野に関わり、世界が注目する分野だ。その免疫学で大阪大は「世界の拠点の一つ」として存在感を示す。背景には江戸時代の「適塾」から続く長い歴史がある。阪大の免疫学研究の歴史は、江戸末期の医師・緒方洪庵にさかのぼる。洪庵は蘭学塾「適塾」と、種痘で天然痘を予防する「