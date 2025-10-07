7日朝の東京株式市場で日経平均株価は、6日の史上最高値4万8150円を上回り、取引時間中の史上最高値を新たに更新しました。先週4日土曜日に行われた自民党総裁選で、高市氏が新総裁に選出されました。高市氏が掲げる積極財政路線が経済にプラスに働くとの見方が広がり、株価は上昇傾向が続いています。