TBS浦野芽良アナウンサー（23）が6日までに自身のインスタグラムを更新。4日放送の「オールスター感謝祭2025秋」出演時のオフショットを公開した。「オールスター感謝祭2025秋ありがとうございました！！」「ちょうど1年前初めてオールスター感謝祭に出させてもらい、これがテレビか…！と感動したことを思い出しました。笑なんとか転けず、セリフを忘れずに走ることができてよかったです！！また春？？去年はオールバック、今年は