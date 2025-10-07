SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは都道府県クイズです。「長」がつく都道府県を2つ考えてください！■気になる解答は…「長」がつく都道府県は……「長崎県」と「長野県」でした！パッと思い浮かびましたか？では皆さん、また次回の問題でお会いしましょう！