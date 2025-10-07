【増田俊也 口述クロニクル】【続きを読む】「時代に挑んだ男」加納典明（48）写真集「燃えるパーティー」は“時代を変えた一冊”だと自信を持っている作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「笠井紀美子さんとどこで交遊があったんですか」加納「昔、六本木に『マックス・ホール』っていうジャズクラブ