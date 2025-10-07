心の奥に潜む劣等感は、自分でも気づかないうちに行動や思考を左右しています。このテストでは、あなたが無意識に抱えている劣等感の正体を探り出せます。自分をより深く理解するきっかけを見つけていきましょう。【詳細】他の記事はこちらQ.以下の絵は何に見えますか？A〜Dの中から選んでください。A：花B：歯車C：ドーナツD：ブローチあなたはどれを選びましたか？それでは結果をみてみましょう。【この心理テストでわかること】