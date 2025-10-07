テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は７日、、坂口志文大阪大特任教授が２０２５年のノーベル生理学・医学賞に決定したを報じた。番組では現在夏休み中の元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏が２０１８年に坂口教授を取材していたことをその時の映像とともに紹介。その中で玉川氏は「世界中で非常に注目されている。ノーベル賞いくんじゃないかと、僕は思っているくらいの方なんです」と