メイクをするのに欠かせない鏡。角度調整のできるスタンドミラーがあると便利ですよね！そこでおすすめしたいのがダイソーの商品。なんと360度角度調整可能なスタンドミラーで、さらに土台部分にはトレーがついているんです。角度調整の自由度が高いのでシーンに合った使い分けが可能。メイクの仕上がりも変わりますよ♪商品情報商品名：トレー付スタンドミラー価格：￥330（税込）サイズ（約）：13.7×23