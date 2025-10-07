◇MLB ポストシーズン NLDS第2戦フィリーズードジャース（日本時間7日、シチズンズ・バンク・パーク）6回、1アウトから2者連続でフォアボールを与えてしまったドジャースの先発、スネル投手。続く強打者、ブライス・ハーパー選手を全球変化球で空振り三振に仕留めます。2アウト1、2塁で4番のボーム選手をサードゴロに打ちとります。ここはドジャースのロハス選手が捕球し、3塁を目指すランナーのトレー・ターナー選手をアウトに