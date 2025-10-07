超弱小とも呼ばれた球団を、その卓越した手腕で優勝に導いた三原脩、西本幸雄、広岡達朗。彼らは、満足な補強もない中、革新的な采配で勝利をもぎ取っていった。昭和の名将たちは、いかにして勝てるチームに変えたのか？※本稿は、別冊宝島社編集部 編『永久保存版 嗚呼、青春の昭和プロ野球 心震えた名場面とその舞台裏』（宝島社）のうち、広尾晃の執筆部分を抜粋したものです。栗山英樹が惚れた魔術師・三原脩監督三原脩と言