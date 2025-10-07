巨人は6日、今村信貴投手、戸田懐生投手、重信慎之介選手と来季の契約を結ばないことを通知したと発表した。今村は11年ドラフト2位で巨人に入団。2年目の13年にプロ初勝利を挙げると、18年にはシーズン自己最多の6勝をマークした。22年には55試合に登板し、2勝4敗21ホールド、防御率3.57と、活躍の場をリリーフに移した。今季はファームで41試合に登板して、防御率1.91だったが、一軍登板がなかった。重信は15年ドラフト2位