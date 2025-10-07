10月6日、静岡県島田市内の路上で親戚の男女2人に鎌を振り上げて脅迫した疑いで、77歳の無職の男が逮捕されました。 暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで逮捕されたのは、島田市金谷猪土居に住む無職の男（77）です。警察によりますと、男は6日午前9時半頃、島田市内の路上で、同市に住む71歳の男性と74歳の女性に鎌を振り上げて脅した疑いが持たれています。 3人は親戚で、男は74歳の女性から土地を借りている71歳の男性の