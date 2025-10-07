東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値176.07高値176.25安値173.92 179.24ハイブレイク 177.74抵抗2 176.91抵抗1 175.41ピボット 174.58支持1 173.08支持2 172.25ローブレイク ポンド円 終値202.76高値202.82安値198.37 208.71ハイブレイク 205.77抵抗2 204.26抵抗1 201.32ピボット 199.81支持1 196.87支持2 195.36ローブレイク