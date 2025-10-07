東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.76高値8.76安値8.59 8.99ハイブレイク 8.87抵抗2 8.82抵抗1 8.70ピボット 8.65支持1 8.53支持2 8.48ローブレイク シンガポールドル円 終値116.38高値116.47安値115.50 117.70ハイブレイク 117.09抵抗2 116.73抵抗1 116.12ピボット 115.76支持1 115.15支持2 114.79ローブレイク 香港ドル