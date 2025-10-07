東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6617高値0.6620安値0.6582 0.6669ハイブレイク 0.6644抵抗2 0.6631抵抗1 0.6606ピボット 0.6593支持1 0.6568支持2 0.6555ローブレイク キーウィドル 終値0.5843高値0.5845安値0.5809 0.5892ハイブレイク 0.5868抵抗2 0.5856抵抗1 0.5832ピボット 0.5820支持1 0.5796支持2 0.5784