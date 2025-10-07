米株価指数先物時間外取引下落、上院が5度目となる「つなぎ予算案」否決 東京時間08:14現在 ダウ平均先物DEC 25月限46880.00（-78.00-0.17%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6778.25（-10.50-0.15%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25140.25（-44.50-0.18%） 米株価指数は時間外で下落。米上院が「つなぎ予算案」を否決した、否決は5回目。これにより政府機関閉鎖が延長される。 採決を前にトランプ氏は民主