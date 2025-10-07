◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦ドジャース―フィリーズ（2025年10月6日フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第2戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第3打席も一ゴロに倒れ、凡退が続いた。初回の第1打席は相手先発左腕・ルサルドの外角低めのチェンジアップを見送ったが、見逃し三振。3回1死の第2打席は初球攻撃も内角直球に詰まらされ、ニゴロに倒