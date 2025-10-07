総務省が７日発表した８月の家計調査によると、１世帯（２人以上）あたりの消費支出は３１万３９７７円で、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比２・３％増だった。４か月連続のプラスとなり、総務省の担当者は「消費は持ち直しの動きがある」としている。全体で１０項目のうち６項目が増加した。自動車購入費や新幹線チケット代などの「交通・通信」が１３・５％増、国内外のパック旅行費を含む「教養娯楽」が１２・２％増