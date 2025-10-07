◇MLB ポストシーズン NLDS第2戦フィリーズードジャース（日本時間7日、シチズンズ・バンク・パーク）4回までドジャースの先発、スネル投手に2四球と無安打に抑えられていたフィリーズ打線。5回にソーサ選手がセンター前への安打を放ち、「H」ランプがともりました。これにフィリーズのファンは歓喜。ソーサ選手が安打を放ってから30秒ほどして、フィラデルフィア地域でのXトレンド2位に「Sosa」が急上昇。ポストシーズン本拠地