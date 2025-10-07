U-20日本代表は現地時間6日、チリ・サンティアゴでトレーニングを行った。5日は今大会開幕後初のオフ。しっかりとリフレッシュをした選手たちは8日の決勝トーナメント1回戦・フランス戦に向けて再スタートを切った。グループリーグ3連勝でA組首位通過を果たした日本は、E組3位のフランスと対戦する。オフ明けの選手たちは21人全員がピッチに集合。笑顔を見せつつも、気を引き締めたなかで、練習をスタートさせた。トレーニン