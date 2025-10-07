・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６１．６９ドル（＋０．８１ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３９７６．３ドル（＋６７．４ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４８０８．２セント（＋４８．５セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５１２．７５セント（－２．５０セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４２１．７５セント