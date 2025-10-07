６日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比６３．３１ドル安の４万６６９４．９７ドルと７日ぶり反落。直近の株高を受けて利益確定目的の売りが優勢となった。オープンＡＩとの半導体供給契約を発表したアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が急伸し、ハイテク株への買いを誘発した。 ホーム・デポ＜HD＞やマクドナルド＜MCD＞が売られ、ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が大幅安。ＡＴ＆Ｔ