大阪12月限ナイトセッション 日経225先物48590+400 （+0.83％） TOPIX先物3257.5+20.5 （+0.63％） シカゴ日経平均先物48585+395 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 6日の米国市場は、NYダウが下落した一方で、 S＆P500、ナスダックは上昇した。NYダウは7営業日ぶりに反落。前週末に買われた景気敏感株を中心に利益確定の売りが優勢となった。米長期金利の上昇が重荷になったほか、10月半ばか